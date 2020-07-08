Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький був включений до списку учасників дебютного шоу промоутерської компанії боксера Олександра Усика. У вечорі боксу візьмуть участь ще декілька українських боксерів.

Таку новину повідомив Luckypunchnet у Instagram. Шевадзуцькій проведе поєдинок 1 серпня у Києві.

До теми: Усик створить власну промоутерську компанію та покине K2 Promotions

На першому вечорі боксу промоутерської компанії Усика виступлять Великовский, Іванов, Петросян, Малиновський, Сіренко, Захожий, Вихрист і Кутин.

Раніше повідомлялось, що супертяж переміг Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) на вечорі боксу в Києві. Бій завершився вже в першому раунді. Шевадзуцький, який важить на 35 кілограмів більше, брутально нокаутував опонента.

Хто такий Ігор Шевадзуцький

Український суперважковаговик, що йде наступним же поколінням за Олександром Усиком. Ігор не був регулярним номер один для збірної, але регулярно боксував на турнірах всілякого масштабу, отримав звання майстра спорту міжнародного класу і навіть виступав у WSB.