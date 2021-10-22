Суперлига может быть расширена до 140 клубов благодаря командам из Украины
Источник:The Athletic
Организаторы футбольной Суперлиги не теряют надежды на ее запуск. Но на этот раз они решили изменить подход. Среди предлагаемых изменений – расширение количества участников до 140 клубов.
Главной причиной для критики Суперлиги было то, что это должен быть почти закрытый элитный формат, участие в котором принимали 20 клубов. При этом 15 из них на постоянной основе. Поэтому они не покидали соревнований, из-за чего нарушался спортивный принцип отбора.
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Организаторы Суперлиги решили учесть этот фактор. И изменить подход. Теперь вместо одного турнира с 20 клубами, они рассматривают формат с привлечением сразу 140 клубов. В первую очередь обращают внимание на те клубы, которые обладают большой фанатской базой, и переросли уровень внутренних чемпионатов, но не могут на равных конкурировать с клубами-богачами в еврокубках. Среди них клубы из чемпионатов Шотландии, Турции, Украины, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.
Понятное дело, что все 140 клубов не смогут сыграть в одном турнире. Поэтому может быть создана целая пирамида лиг. Будет элитная группа, две подгруппы второго уровня и еще четыре группы третьего уровня. В каждой из таких групп выступят по 20 команд. Поэтому должно быть предусмотрены системы повышения и понижения в классе.
Создание Суперлиги: коротко
- О создании футбольной Суперлиги стало известно вечером 18 апреля. Ее основали 12 клубов – испанские Реал, Барселона и Атлетико, итальянские Интер, Ювентус и Милан, а также шесть английских клубов – Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Сити и Ливерпуль.
- В целом организаторы планировали, что учредителями станут 15 клубов, которые на постоянной основе будут выступать в турнире. Еще пять команд будут приглашать к участию.
- Матчи должны были происходить посреди недели, тогда же, когда и матчи Лиги чемпионов. Поэтому Суперлига должна стать конкурентом главном клубном турнира Европы. Из-за чего подверглась негативной реакции со стороны УЕФА. Кроме того, в национальных федерациях пригрозили дисквалификацией клубам за участие в таком турнире.
- Фанаты тоже негативно восприняли идею Суперлиги. В некоторых городах они даже вышли на протесты.
- В следствии такого давления, черед два дня девять клубов покинули Суперлигу. Остались только Реал, Барселона и Ювентус.