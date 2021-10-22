Суперлига может быть расширена до 140 клубов благодаря командам из Украины

Организаторы футбольной Суперлиги не теряют надежды на ее запуск. Но на этот раз они решили изменить подход. Среди предлагаемых изменений – расширение количества участников до 140 клубов.

Главной причиной для критики Суперлиги было то, что это должен быть почти закрытый элитный формат, участие в котором принимали 20 клубов. При этом 15 из них на постоянной основе. Поэтому они не покидали соревнований, из-за чего нарушался спортивный принцип отбора.

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Организаторы Суперлиги решили учесть этот фактор. И изменить подход. Теперь вместо одного турнира с 20 клубами, они рассматривают формат с привлечением сразу 140 клубов. В первую очередь обращают внимание на те клубы, которые обладают большой фанатской базой, и переросли уровень внутренних чемпионатов, но не могут на равных конкурировать с клубами-богачами в еврокубках. Среди них клубы из чемпионатов Шотландии, Турции, Украины, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.

Понятное дело, что все 140 клубов не смогут сыграть в одном турнире. Поэтому может быть создана целая пирамида лиг. Будет элитная группа, две подгруппы второго уровня и еще четыре группы третьего уровня. В каждой из таких групп выступят по 20 команд. Поэтому должно быть предусмотрены системы повышения и понижения в классе.

Создание Суперлиги: коротко