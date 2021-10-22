Головною причиною для критики Суперліги було те, що це мав бути майже закритий елітний формат, участь в якому приймали 20 клубів. При цьому 15 з них на постійній основі. Відтак вони не покидали змагання, через що порушувався спортивний принцип відбору.

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Організатори Суперліги вирішили врахувати цей фактор. І змінити підхід. Тепер замість одного турніру з 20 клубами, вони розглядають формат із залученням одразу 140 клубів. В першу чергу звертають увагу на ті клуби, які мають чималу фанатську базу, і переросли рівень внутрішніх чемпіонатів, але не можуть на рівних конкурувати з клубами-багатіями в єврокубках. Серед них клуби з чемпіонатів Шотландії, Туреччини, України, Португалії, Бельгії, Нідерландів і Росії.

Ясна річ, що всі 140 клубів не зможуть зіграти в одному турнірі. Відтак може бути створена ціла піраміда ліг. Буде елітна група, дві підгрупи другого рівня та ще чотири групи третього рівня. В кожній з таких груп виступатимуть по 20 команд. Відтак має бути передбачені система підвищення та пониження в класі.

Створення Суперліги: коротко