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У заявку мадридського клубу увійшли 24 футболісти. Серед них знайшлось місце українському голкіперу Андрію Луніну, який разом із Тібо Куртуа зайняли воротарській позиції.

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У складі немає Іско, який офіційно перейшов у Севілью. Нагадаємо, що Лунін залишився у Реалі після обіцянки Карло Анчелотті, який заявив, що буде давати українцю більше ігрового часу. Адже через її відсутність Лунін задумувався про оренду.

Заявка Реала на Суперкубок УЄФА

Воротарі: Куртуа, Лунін.

Куртуа, Лунін. Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Менді.

Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Менді. Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавінга.

Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавінга. Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Зверніть увагу! Суперкубок УЄФА між Реалом та Айнтрахтом відбудеться 10 серпня о 22:00 за Києвом. Поєдинок прийме стадіон "Helsinki Olympic Stadium" у Гельсінкі (Фінляндія).

У поєдинку за Суперкубок зустрічаються два переможці – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Напередодні матчу Айнтрахт невдало стартував у новому сезоні німецької Бундесліги. Майбутній суперник Реала зазнав нищівної поразки від Баварії з рахунком 1:6.