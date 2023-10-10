В январе 2024 года в Саудовской Аравии пройдет очередной розыгрыш Суперкубка Италии по футболу. На этот раз у турнира будет новый формат.

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Суперкубок без чемпиона?

Ранее трофея в одноматчевом противостоянии соревновались чемпион и обладатель Кубка Италии. Впрочем, на этот раз федерация расширила Суперкубок до четырех команд. Правом сыграть в турнире имеют финалисты Кубка, а также чемпион и вицечемпион Серии А.

Такая идея не пришлась сразу двум участникам соревнований – Наполи и Фиорентине. Первые являются действующим чемпионом Италии, в то время как "фиалки" уступили в финале Кубка Интера.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис возмущен смешением Суперкубка на конец января, ведь уже в середине февраля пройдут матчи плей-офф еврокубков. Более того, руководство Наполи и Фиорентины сомневаются в целесообразности проведения именно в Саудовской Аравии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Сообщается, что клубы готовы бойкотировать участие в Суперкубке Италии. В таком случае к Интеру и Лацио, уже участникам турнира, должны присоединиться Милан и Аталанта, четвертая и пятая команды Серии А в прошлом сезоне.

Что известно о Суперкубке Италии