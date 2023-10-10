В январе 2024 года в Саудовской Аравии пройдет очередной розыгрыш Суперкубка Италии по футболу. На этот раз у турнира будет новый формат.
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Суперкубок без чемпиона?
Ранее трофея в одноматчевом противостоянии соревновались чемпион и обладатель Кубка Италии. Впрочем, на этот раз федерация расширила Суперкубок до четырех команд. Правом сыграть в турнире имеют финалисты Кубка, а также чемпион и вицечемпион Серии А.
Такая идея не пришлась сразу двум участникам соревнований – Наполи и Фиорентине. Первые являются действующим чемпионом Италии, в то время как "фиалки" уступили в финале Кубка Интера.
Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис возмущен смешением Суперкубка на конец января, ведь уже в середине февраля пройдут матчи плей-офф еврокубков. Более того, руководство Наполи и Фиорентины сомневаются в целесообразности проведения именно в Саудовской Аравии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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Сообщается, что клубы готовы бойкотировать участие в Суперкубке Италии. В таком случае к Интеру и Лацио, уже участникам турнира, должны присоединиться Милан и Аталанта, четвертая и пятая команды Серии А в прошлом сезоне.
Что известно о Суперкубке Италии
- Соревнования проводятся с 1988 года
- Последние два розыгрыша турнира выиграл Интер – 2:1 против Ювентуса в 2022-м и 3:0 против Милана в 2023-м
- Рекордсменом по количеству Суперкубков является Ювентус (9), в то время как у Интера и Милана по 7 трофеев.
- Наполи выигрывал титул дважды, Лацио – 5 раз, а Фиорентина – только раз
- Ожидается, что Суперкубок Италии-2024 пройдет с 21 по 25 января в Эр-Рияде