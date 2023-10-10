У січні 2024 року в Саудівській Аравії має пройти черговий розіграш Суперкубка Італії з футболу. Цього разу турнір матиме новий формат.

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Суперкубок без чемпіона?

Раніше за трофей в одноматчевому протистоянні змагались чемпіон та володар Кубка Італії. Втім цього разу федерація розширила Суперкубок до чотирьох команд. Право зіграти у турнірі мають фіналісти Кубка, а також чемпіон та віцечемпіон Серії А.

Така ідея прийшлась недовподоби одразу двом учасникам змагань – Наполі та Фіорентині. Перші є чинним чемпіоном Італії, тоді як "фіалки" поступились у фіналі Кубка Інтеру.

Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс обурений змішенням Суперкубка на кінець січня, адже вже в середині лютого пройдуть матчі плей-офф єврокубків. Більш того, керівництво Наполі та Фіорентини сумніваються у доцільності проведення саме у Саудівській Аравії через загострення ситуації на Близькому Сході.

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Повідомляється, що клуби готові бойкотувати участь у Суперкубку Італії. В такому випадку до Інтера та Лаціо, які вже є учасниками турніру, мають доєднатися Мілан та Аталанта, четверта та п'ята команди Серії А минулого сезону.

Що відомо про Суперкубок Італії