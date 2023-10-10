У січні 2024 року в Саудівській Аравії має пройти черговий розіграш Суперкубка Італії з футболу. Цього разу турнір матиме новий формат.
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Суперкубок без чемпіона?
Раніше за трофей в одноматчевому протистоянні змагались чемпіон та володар Кубка Італії. Втім цього разу федерація розширила Суперкубок до чотирьох команд. Право зіграти у турнірі мають фіналісти Кубка, а також чемпіон та віцечемпіон Серії А.
Така ідея прийшлась недовподоби одразу двом учасникам змагань – Наполі та Фіорентині. Перші є чинним чемпіоном Італії, тоді як "фіалки" поступились у фіналі Кубка Інтеру.
Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс обурений змішенням Суперкубка на кінець січня, адже вже в середині лютого пройдуть матчі плей-офф єврокубків. Більш того, керівництво Наполі та Фіорентини сумніваються у доцільності проведення саме у Саудівській Аравії через загострення ситуації на Близькому Сході.
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Повідомляється, що клуби готові бойкотувати участь у Суперкубку Італії. В такому випадку до Інтера та Лаціо, які вже є учасниками турніру, мають доєднатися Мілан та Аталанта, четверта та п'ята команди Серії А минулого сезону.
Що відомо про Суперкубок Італії
- Змаганна проводяться з 1988 року
- Останні два розіграші турніру виграв Інтер – 2:1 проти Ювентуса у 2022-му та 3:0 проти Мілана у 2023-му
- Рекордсменом по кількості Суперкубків є Ювентус (9), тоді як у Інтера і Мілана по 7 трофеїв
- Наполі вигравав титул двічі, Лаціо – 5 разів, а Фіорентина – лише раз
- Очікується, що Суперкубок Італії-2024 пройде з 21 по 25 січня у Ер-Ріяді