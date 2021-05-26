Суперкомпьютер определил сегодняшнего победителя Лиги Европы

Суперкомпьютер FiveThirtyEight уже рассчитал шансы команд в финале Лиги Европы сезона 2020/2021, в котором в польском Гданьске сойдутся Вильярреал и Манчестер Юнайтед.

Так, на победу "красных дьяволов" машина дает 60%, а на успех "желтой субмарины", соответственно, 40%.

К слову "Красные дьяволы" против "желтой субмарины": анонс финала Лиги Европы

Стартовый свисток главного арбитра встречи, француза Клемана Тюрпена, прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Что известно о системе FiveThirtyEight

Система FiveThirtyEight учитывает показатели xG каждой команды, чтобы смоделировать матрицу результатов того или иного матча. Компьютер проводит симуляции поединков, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по специальной схеме.

Учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава и даже турнирная мотивация. Далее вычисляется вероятность победы одной или другой команды, а также ничьей.