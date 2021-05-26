Так, на перемогу "червоних дияволів" машина дає 60%, а на успіх "жовтої субмарини", відповідно, 40%.

До слова "Червоні дияволи" проти "жовтої субмарини": анонс фіналу Ліги Європи

Стартовий свисток головного арбітра зустрічі, француза Клемана Тюрпен, прозвучить о 22.00 за київським часом.

Що відомо про систему FiveThirtyEight

Система FiveThirtyEight враховує показники xG кожної команди, щоб змоделювати матрицю результатів того чи іншого матчу. Комп'ютер проводить симуляції поєдинків, виходячи з рейтингу команд, який розраховується за спеціальною схемою.

Враховуються результати минулих років, вартість складу і навіть турнірна мотивація. Далі обчислюється ймовірність перемоги однієї чи іншої команди, а також нічиєї.