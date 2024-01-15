Лунин посвятил украинцам победу в Суперкубке Испании: патриотическое фото

В воскресенье, 14 января, в столице Саудовской Аравии прошел финал Суперкубка Испании. В решающем матче встречались мадридский Реал и Барселона.

Подопечные Карло Анчелотти одержали уверенную победу со счетом 4:1. Героем поединка стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик еще в первом тайме, также за "сливочных" отличился голом Родриго, а единственный мяч за каталонцев забил Роберт Левандовски.

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Лунин гордится представлять Украину

Ворота "королевского" клуба в этом матче защищал Андрей Лунин. Несмотря на пропущенный гол, в котором его вины нет, украинец продемонстрировал очень уверенную игру и совершил 6 сейвов.

После поединка голкипер сделал фото с трофеем и посвятил свой успех землякам.

Мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня является гордостью иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру,

– написал Лунин.



Лунин посвятил свой титул украинцам / фото с инстаграма футболиста

Отметим, что этот трофей стал уже седьмым для украинского вратаря в составе Реала. В его активе есть победа в Лиге чемпионов, Ла Лиге, клубном чемпионате мира, Суперкубке Европы и Кубке Испании. Национальный Суперкубок стал первым титулом, который Лунин выигрывал дважды.

. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел уже 11 матчей за мадридцев. Он пропустил у них 7 голов и 5 раз оставлял ворота "сухими".

Следующий поединок Реал сыграет 18 января в рамках Кубка Испании. Это будет дерби против Атлетико, стартовый свисток раздастся в 22:30.