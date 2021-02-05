Горнолыжник-любитель из Черкасс Евгений Антропов в 87 лет установил рекорд Украины. В свой день рождения он прошел несколько трасс и спусков на курорте в Буковеле.

Евгений Антропов впервые на лыжи стал в 79 лет. В 87 лет он попал в Национальный реестр рекордов как "самый почтенного в Украине возраста горнолыжник-любитель".

На свой день рождения Евгений Антропов за 6,5 часов проехал 20 трасс на Буковеле, а также 32 спуска. Спуски были разной сложности, в том числе и "черные".

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В комментарии к сообщению об установлении рекорда отметили, что Евгений Антропов выглядит значительно моложе своих лет. На что руководительница Национального реестра Лана Ветрова отметила, что "потому и так выглядит, что спортом занимается, а не по больницам ходит".

Всего в течение 2020 года Национальный реестр рекордов зарегистрировал 557 национальных, международных, мировых и областных рекордов.