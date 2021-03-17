В матче итальянской Серии B между командами Ентелла и Кремонезе гостям удалось забить фантастический гол. Полузащитник Микеле Кастаньетти нанес удар со своей половины поля, который и стал результативным.

На 60-й минуте матча игроки Кремонезе получили право на стандарт. После его подачи мяч оказался в руках голкипера Даниэле Борра.

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Вратарь старался как можно быстрее начать атаку своей команды. И изо всех сил выбил мяч на чужую половину поля.

Но тот отлетел к Кастаньетте, и игрок решил пробить в касание. Удар оказался и сильным, и метким. Мяч влетел точно в ворота с 70 метров, при этом опустившись на газон лишь за линией ворот.

Видео гола Кастаньетти с 70 метров