У матчі італійської Серії B між командами Ентелла та Кремонезе гостям вдалося забити фантастичний гол. Півзахисник Мікеле Кастаньєтті завдав удар зі своєї половини поля, який і став результативним.

На 60-й хвилині матчу гравці Кремонезе отримали право на стандарт. Після його подачі м'яч опинився у руках голкіпера Даніела Борра.

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Воротар намагався якомога швидше розпочати атаку своєї команди. І чимдуж вибив м'яч на чужу половину поля.

Та той відлетів до Кастаньєтті, і гравець вирішив пробити в дотик. Удар виявився і сильним, і влучним. М'яч влетів точно у ворота з 70 метрів, при цьому опустившись на газон лише за лінією воріт.

Відео голу Кастаньєтті з 70 метрів