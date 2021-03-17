Чемпионат Болгарии по футболу не является одним из самых зрелищных чемпионатов мира. Однако гол в матче между командами Миньор и Септември заслуживает внимания аплодисментов.

Безумный гол в Болгарии

Миньор и Септември выступают во втором дивизионе Болгарии. Команды вышли на поле в дождливую погоду, которая еще уменьшала интерес игры.

Примечательно Роковая ошибка голкипера: как Бензема похоронил надежды Аталанты на 1/4 Лиги чемпионов – видео

Поле стадиона Миньор не было готово к такому ливню и было в ужасном состоянии. Такой газон и вообще сложно назвать футбольным полем, это было больше похоже на болото. Однако арбитр встречи позволил футболистам сыграть в этой луже. Правда, судья таки остановил поединок из-за ливня, который не утихал ни на минуту.

Перед остановкой игры хозяева таки открыли счет на табло, но не без доли везения. Футболист Миньор Божидар Васев увидел, что голкипер соперника вышел далеко из ворот и решился на дальний удар. Мяч после выстрела чуть ли не с центра поля залетел за шиворот вратарю Септември. Голкипер точно не ожидал такого удара и уже видел в мыслях, как мяч пролетает над перекладиной. Этот гол смело может претендовать на один из лучших в сезоне.

Видео безумного гола