Суддям дозволили видаляти футболістів, які спеціально кашляють на суперника під час матчу
В Англії футболістам тепер слід бути обережнішим з кашлем під час матчу. Їх за це можуть і вигнати з поля.
Англійські арбітри отримали розпорядження показувати червону картку футболісту, який навмисно кашляє на суперника, пише The Times.
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До такого кроку в Англії вдалися на фоні боротьби з коронавірусом. Відтак навмисний кашель в бік суперника під час матчу буде прирівнюватися до агресивних дій, як і удар кулаком.
Натомість судді не будуть відповідати за дотримання соціальної дистанції гравцями під час святкування голу. А також за те, що вони плюють на поле під час матчу.
Нові правила набрали чинності в Англії негайно.
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