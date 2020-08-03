В Англії футболістам тепер слід бути обережнішим з кашлем під час матчу. Їх за це можуть і вигнати з поля.

Англійські арбітри отримали розпорядження показувати червону картку футболісту, який навмисно кашляє на суперника, пише The Times.

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До такого кроку в Англії вдалися на фоні боротьби з коронавірусом. Відтак навмисний кашель в бік суперника під час матчу буде прирівнюватися до агресивних дій, як і удар кулаком.

Натомість судді не будуть відповідати за дотримання соціальної дистанції гравцями під час святкування голу. А також за те, що вони плюють на поле під час матчу.

Нові правила набрали чинності в Англії негайно.