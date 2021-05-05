"Судья послал меня"

В частности, футболист рассказал о конфликтной ситуации, имевшей место в середине второго тайма, с главным рефери, голландцем Бьорном Куйперсом.

Как прошел матч Манчестер Сити – первый финалист Лиги чемпионов: видео

Судья послал меня. Футболисты подобного никогда бы себе не позволили, иначе получили бы дисквалификацию матчей на десять. Впрочем, мы проиграли и выбыли из турнира вовсе не по вине судьи,

– сообщил Верратти.

Ситуация на поле в Манчестере достигла своего накала на 70-й минуте, когда Анхель Ди Мария сознательно наступил на Фернандиньо за пределами поля и был удостоен красной карточки. Следом Вератти завелся, получил предупреждение и тоже был близок к удалению.

Отметим, что еще один игрок ПСЖ – Андер Эррера – обвинил арбитра в оскорблении полузащитника парижан Леандро Паредеса.