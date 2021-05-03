На 36-й минуте первым досрочно поединок на центральном стадионе Ирпеня закончил Роман Жилинский. На 79-й минуте Байдюк показал вторую желтую карточку полузащитнику Илье Цуркану.

К слову Ингулец разгромил Олимпик в матче за выживание в УПЛ: видео

На 82-й минуте прямую красную карточку перед собой увидел Артем Смоляков, а после финального свистка были удалены Сулейман Сейтхалилов и вратарь Николай Ярош. Все футболисты были из Ингульца.

Также есть сомнения относительно пенальти, которые назначал арбитр.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Украины U-19 Ингулец и Олимпик располагаются рядом – 11 и 12 места соответственно. После сегодняшней скандальной победы дончане отстают лишь на четыре очка.

Как разворачивались события в матче Олимпик U-19 – Ингулец U-19