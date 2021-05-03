На 36-й хвилині першим достроково поєдинок на центральному стадіоні Ірпеня закінчив Роман Жилінський. На 79-й хвилині Байдюк показав другу жовту картку півзахисникові Іллі Цуркану.

До слова Інгулець розгромив Олімпік в матчі за виживання в УПЛ: відео

На 82-й хвилині пряму червону картку перед собою побачив Артем Смоляков, а після фінального свистка були видалені Сулейман Сейтхалілов і воротар Микола Ярош. Всі футболісти були з Інгульця.

Також є сумніви щодо пенальті, які призначав арбітр.

Додамо, що у турнірній таблиці чемпіонату України U-19 Інгулець та Олімпік розташовуються поруч – 11-те та 12 місця відповідно. Після сьогоднішньої скандальної перемоги донеччани відстають лише на чотири очки.

Як розгорталися події у матчі Олімпік U-19 – Інгулець U-19