Это следующий мегатрансфер Шахтера: английский журналист расхвалил хавбека сборной Украины

Игра полузащитника сборной Украины и Шахтера Георгия Судакова вызвала восхищение у английских экспертов. Так что в скором времени следует ожидать креативного игрока в одной из топ-лиг Европы.

Георгий Судаков вышел в стартовом составе "сине-желтых" на матч квалификации Евро-2024 с Англией (1:1). На 65-й минуте поединка 21-летний хавбек уступил место на поле опытному Сергею Сидорчуку. Однако игра талантливого футболиста не осталась без внимания представителей медиа.

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Новая звезда Шахтера

Известный английский журналист издания The Athletic Адам Крафтон "наванговал" следующий мегатрансфер донецкого Шахтера. По мнению авторитетного репортера, Георгий Судаков уже готов усилить один из грандов Европы.

Судаков – это класс. Ему только недавно исполнился 21 год. Он выглядел очень перспективно в составе Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезона и теперь, по всей вероятности, станет следующей крупной продажей Шахтера,

– написал Крафтон.

Отметим, что статистические порталы WhoScored и Sofascore не высоко оценили игру Судакова. Хавбек Шахтера получил самые низкие оценки за игру против Англии. WhoScored выставили 5,9 балла, а Sofascore – 6 баллов. Впрочем следует напомнить, что Георгий только недавно вернулся в строй после операции на аппендиците.