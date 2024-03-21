Это еще один шанс для Георгия Судакова показать себя на международном уровне. Полузащитник Шахтера уже давно привлек к себе внимание европейских клубов, но уверенная игра на уровне национальных команд может лишь положительно повлиять на заинтересованность к 21-летнему футболисту.

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Еще один гранд включился в борьбу за Судакова

В борьбу за Георгия включился еще один европейский гранд – Милан. "Россонери" стали уже третьим итальянским клубом, которому медиа приписывают интерес к Судакову. До этого было очень много слухов о заинтересованности Наполи и Ювентуса.

Поговаривали, что Шахтер отклонил 40-миллионное предложение на своего футболиста как раз от Наполи, которые продолжают следить за атакующим полузащитником.

"Неаполитанцы" не отказываются от украинца, которого попытаются подписать летом 2024-го. Но для этого действующему чемпиону Италии, который неуверенно проводит этот сезон-2023/2024, нужно выполнить одно условие.

Также пристально наблюдают за игрой Судакова представители целого ряда клубов – Челси, Арсенала, Барселоны, Ливерпуля и других команд.

В то же время Шахтер всячески подогревает интерес к Георгию. 2 февраля 2024-го года донецкий клуб ударил по рукам с футболистом о продлении контракта. Судаков подписал новое долгосрочное соглашение с "горняками" до конца 2028-го года.

Текущий сезон является для Судакова не таким ярким, как предыдущий. В этом сезоне Георгий уже оформил 5 голов и 2 ассиста в 24-х сыгранных поединках за дончан.

Сейчас Георгий находится в Сараево, где вместе со сборной Украины пытается пробиться на Евро-2024. Уже 21 марта "сине-желтые" сыграют против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора. Прогнозируется, что Судаков выйдет в стартовой 11-ке команды Сергея Реброва.

К слову. Милан после 29-ти туров Серии А занимает 2-е место, набрав 62 балла. Отставание от текущего лидера сезона Интера составляет уже 14 очков.