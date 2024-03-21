Це ще один шанс для Георгія Судакова показати себе на міжнародному рівні. Півзахисник Шахтаря вже давно привернув до себе увагу європейських клубів, але впевнена гра на рівні національних команд може лише позитивно вплинути на зацікавленість до 21-річного футболіста.

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Ще один гранд увімкнувся в боротьбу за Судакова

У боротьбу за Георгія увімкнувся ще один європейський гранд – Мілан. "Россонері" стали вже третім італійським клубом, якому медіа приписують інтерес до Судакова. До цього було дуже багато чуток про зацікавленість Наполі та Ювентуса.

Подейкували, що Шахтар відхилив 40-мільйонну пропозицію на свого футболіста якраз від Наполі, які продовжують стежити за атакувальним півзахисником.

"Неаполітанці" не відмовляються від українця, якого спробують підписати влітку 2024-го. Але для цього чинному чемпіону Італії, який невпевнено проводить цей сезон-2023/2024, потрібно виконати одну умову.

Також пильно спостерігають за грою Судакова представники цілого ряду клубів – Челсі, Арсенала, Барселони, Ліверпуля та інших команд.

Водночас Шахтар усіляко підігріває інтерес до Георгія. 2 лютого 2024-го року донецький клуб вдарив по руках із футболістом щодо продовження контракту. Судаков підписав нову довготривалу угоду із "гірниками" до кінця 2028-го року.

Поточний сезон є для Судакова не таким яскравим, як попередній. У цьому сезоні Георгій вже оформив 5 голів та 2 асисти у 24-х зіграних поєдинках за донеччан.

Наразі Георгій перебуває у Сараєво, де разом зі збірною України намагається пробитись на Євро-2024. Вже 21 березня "синьо-жовті" зіграють проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору. Прогнозується, що Судаков вийде у стартовій 11-ці команди Сергія Реброва.

До слова. Мілан після 29-ти турів Серії А посідає 2-ге місце, набравши 62 бали. Відставання від поточного лідера сезону Інтера складає вже 14 очок.