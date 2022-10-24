Могло быть и хуже: талант сборной Украины готов дать бой топ-командам в группе смерти

Полузащитник донецкого Шахтера и молодежной сборной Украины Георгий Судаков высказался по поводу жеребьевки чемпионата Европы среди команд U-21.

В следующем году молодежная сборная Украины сыграет на Евро-2023. Однако выйти в плей-офф турнира подопечным Руслана Ротаня будет достаточно сложно, поскольку по итогам жеребьевки они попали в "группу смерти".

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Соперниками "сине-желтых" будут сборные Испании, Румынии и Хорватии. Но украинцы не отчаиваются и готовы дать бой грозным соперникам. Об этом рассказал полузащитник Георгий Судаков, также имеющий опыт выступлений за главную команду страны.

"Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия — не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы.

Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать. Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол", - сказал Судаков.

Чемпионат Европы 2023 среди молодежных команд состоится с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. В четвертьфинал турнира выйдут сборные, занявшие первое и второе места в своих квартетах. Полуфиналисты получат путевки на футбольный турнир в рамках Олимпиады-2024.