Жребий сложился для украинской команды достаточно сложно. Подопечные Руслана Ротаня сыграют против Испании, Хорватии и одного из хозяек турнира Румынии.
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Ротань: Не будет просто и нашим соперникам
Главный тренер "сине-желтых" подвел итоги жеребьевки. Ротань заметил, что в финальной стадии Евро нет слабых команд, поэтому в каждом матче будет очень сложно.
Я уверен, что не будет просто нашим соперникам. Отмечу, что этот турнир несколько особенный. Давно такого не было, чтобы на форум пробились все сильнейшие по рейтингу команды,
– сказал наставник.
Руководитель сборной Украины сделал краткое описание всех трех оппонентов его команды в групповом раунде чемпионата Европы-2023.
Характеристика будущих соперников
Испания станет одной из команд, которая принесет нашей сборной много проблем на футбольном поле. Это очень сильный оппонент, который вообще не нуждается в рекомендации. Многие футболисты молодежки присоединяются к главной команде Испании.
"Мы видели матчи этой сборной, когда готовились к стыковым поединкам со словаками, ведь эти команды боролись в одной группе. Вообще испанцы – гранды на уровне молодежных сборных, всегда достаются полуфиналов, пять раз брали золото", – добавил бывший футболист сборной Украины.
Что касается Румынии, то статус сохозяйки говорит сам за себя. Украина уже встречалась с этим соперником в предварительном отборе. Ротань заверил, что сборная хорошо знает все сильнейшие стороны будущего оппонента.
А вот по Хорватии, то наставник сборной Украины выделил их школу, которая готовит высококлассных футболистов. Хорваты до последнего сражались против Норвегии за лидерство в группе, а в плей-офф выбили неуступчивую Данию.
Ротань назвал цель своих подопечных, которую поставили перед групповым раундом молодежного Евро-2023.
Стратегически встреча с Испанией в последнем туре выглядит неплохо. Тем не менее, мы все равно встретимся с каждой командой в группе. В каждом матче за победу получаешь три очка, за ничью – одно. И если мы хотим пройти дальше, как минимум выйти из группы, нам в каждом поединке нужно достигать максимума,
– ответил тренер "сине-желтых".
Календарь матчей сборной Украины U-21 на Евро-2023
- 21 июня. Украина – Хорватия 19:00
- 24 июня. Румыния – Украина 19:00
- 27 июня. Испания – Украина 21:45