Жребий сложился для украинской команды достаточно сложно. Подопечные Руслана Ротаня сыграют против Испании, Хорватии и одного из хозяек турнира Румынии.

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Ротань: Не будет просто и нашим соперникам

Главный тренер "сине-желтых" подвел итоги жеребьевки. Ротань заметил, что в финальной стадии Евро нет слабых команд, поэтому в каждом матче будет очень сложно.

Я уверен, что не будет просто нашим соперникам. Отмечу, что этот турнир несколько особенный. Давно такого не было, чтобы на форум пробились все сильнейшие по рейтингу команды,

– сказал наставник.

Руководитель сборной Украины сделал краткое описание всех трех оппонентов его команды в групповом раунде чемпионата Европы-2023.

Характеристика будущих соперников

Испания станет одной из команд, которая принесет нашей сборной много проблем на футбольном поле. Это очень сильный оппонент, который вообще не нуждается в рекомендации. Многие футболисты молодежки присоединяются к главной команде Испании.

"Мы видели матчи этой сборной, когда готовились к стыковым поединкам со словаками, ведь эти команды боролись в одной группе. Вообще испанцы – гранды на уровне молодежных сборных, всегда достаются полуфиналов, пять раз брали золото", – добавил бывший футболист сборной Украины.

Что касается Румынии, то статус сохозяйки говорит сам за себя. Украина уже встречалась с этим соперником в предварительном отборе. Ротань заверил, что сборная хорошо знает все сильнейшие стороны будущего оппонента.

А вот по Хорватии, то наставник сборной Украины выделил их школу, которая готовит высококлассных футболистов. Хорваты до последнего сражались против Норвегии за лидерство в группе, а в плей-офф выбили неуступчивую Данию.

Ротань назвал цель своих подопечных, которую поставили перед групповым раундом молодежного Евро-2023.

Стратегически встреча с Испанией в последнем туре выглядит неплохо. Тем не менее, мы все равно встретимся с каждой командой в группе. В каждом матче за победу получаешь три очка, за ничью – одно. И если мы хотим пройти дальше, как минимум выйти из группы, нам в каждом поединке нужно достигать максимума,

– ответил тренер "сине-желтых".

Календарь матчей сборной Украины U-21 на Евро-2023

21 июня. Украина – Хорватия 19:00

– Хорватия 19:00 24 июня. Румыния – Украина 19:00

19:00 27 июня. Испания – Украина 21:45

Обратите внимание! Чемпионат Европы-2023 U-21 будет проходить с 21 июня по 8 июля.