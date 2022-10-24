Наступного року молодіжна збірна України зіграє на Євро-2023. Однак вийти в плей-оф турніру підопічним Руслана Ротаня буде досить складно, оскільки за підсумками жеребкування вони потрапили у "групу смерті".

Цікаво Ротань назвав ціль збірної України U-21 на груповий раунд після жеребкування Євро-2023

Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Іспанії, Румунії та Хорватії. Але українці не впадають у відчай і готові дати бій грізним суперникам. Про це розповів півзахисник Георгій Судаков, який також має досвід виступів за головну команду країни.

"Жеребкування могло бути й гіршим, і кращим, але я радий, що з другого кошика нам випала Румунія. Хорватія — не подарунок, а Іспанія вважатиметься фаворитом нашої групи.

Проте вважаю, що суперники в нас приблизно одного рівня, з усіма можна грати й перемагати. Думаю, нам до снаги посісти перше місце у групі, але це за умови, що нам вдасться показати свій найкращий футбол", - сказав Судаков.

Чемпіонат Європи 2023 року серед молодіжних команд відбудеться з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. До чвертьфіналу турніру вийдуть збірні, що посядуть перше та друге місця у своїх квартетах. Півфіналісти отримають путівки на футбольний турнір в рамках Олімпіади-2024.