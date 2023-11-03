Сразу два забитых мяча Михаила Мудрика были номинированы на лучший гол Челси в октябре. Болельщики "синих" сразу определили фаворита в борьбе за награду.

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По итогам голосования победил гол, забитый в лондонском дерби Челси – Арсенал (2:2). Тогда левый вингер "пенсионеров" филигранно перекинул мяч за спину голкипера "канониров" Давида Рая.

Видео гола Мудрика в ворота Арсенала

Напомним, что последние два матча Челси Михаил Мудрик пропустил из-за незначительной травмы. Однако 22-летний вингер успел восстановиться к еще одному лондонскому дерби. 6 ноября подопечные Почеттино встретятся с Тоттенхэмом. Будем надеяться, что Михаил повторит свой октябрьский перформанс и пополнит бомбардирский багаж.