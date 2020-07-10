На початку цього року УЄФА відсторонив "Манчестер Сіті" з Ліги Чемпіонів терміном на два сезони. Клуб довго готував апеляцію і незабаром буде відомо офіційне рішення.

Як повідомляє в своєму Twitter колишній журналіст BBC Radio Manchester Іан Чізмен, Спортивний арбітражний суд може задовольнити апеляцію "Манчестер Сіті".

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It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing - nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday — Ian Cheeseman (@IanCheeseman) July 10, 2020

Якщо дискваліфікація "городян" залишиться в силі, то путівку в Лігу чемпіонів від Англії після сезону-2019/20 отримає команда, яка займе підсумкове п'яте місце в національному чемпіонаті.

У чому винний "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувало витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" в 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).