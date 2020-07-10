Бельгийская Про Лига постановила провести повторное совещание представителей клубов по вопросу прекращения чемпионата страны нынешнего сезона.

Бельгийский арбитражный суд (BAS) по спорту удовлетворил жалобу клуба "Ваасланде-Беверен", который снизился в классе на момент прекращения сезона, сообщает De Telegraaf.

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Решение арбитража может поставить под угрозу легитимность признания "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя чемпионом страны.

В качестве решающего аргумента для такого решения BAS указал, что матчи чемпионата Бельгии были остановлены после 29 туров. А "Ваасланде-Беверен" за тур до окончания регулярного сезона отставал всего на два очка от "Остенде".

Также решение BAS отразится на судьбе повторного поединка за повышение в классе между "Лувен" и "Беерсхот", который получил промоушен в элитный дивизион, победив в первом матче.

Точная дата повторного заседания представителей клубов бельгийской Про Лиги пока неизвестна.

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