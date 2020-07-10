Суд поставил под угрозу чемпионство игрока сборной Украины в Бельгии
Бельгийская Про Лига постановила провести повторное совещание представителей клубов по вопросу прекращения чемпионата страны нынешнего сезона.
Бельгийский арбитражный суд (BAS) по спорту удовлетворил жалобу клуба "Ваасланде-Беверен", который снизился в классе на момент прекращения сезона, сообщает De Telegraaf.
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Решение арбитража может поставить под угрозу легитимность признания "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя чемпионом страны.
В качестве решающего аргумента для такого решения BAS указал, что матчи чемпионата Бельгии были остановлены после 29 туров. А "Ваасланде-Беверен" за тур до окончания регулярного сезона отставал всего на два очка от "Остенде".
Также решение BAS отразится на судьбе повторного поединка за повышение в классе между "Лувен" и "Беерсхот", который получил промоушен в элитный дивизион, победив в первом матче.
Точная дата повторного заседания представителей клубов бельгийской Про Лиги пока неизвестна.
Статистика Соболя
- Эдуард присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.
- Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.