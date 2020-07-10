Бельгійська Про Ліга постановила провести повторну нараду представників клубів з питання припинення чемпіонату країни нинішнього сезону.

Бельгійський арбітражний суд (BAS) з питань спорту задовольнив скаргу клубу "Ваасланді-Беверен", який знизився в класі на момент припинення сезону, повідомляє De Telegraaf.

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Рішення арбітражу може поставити під загрозу легітимність визнання "Брюгге" українця Едуарда Соболя чемпіоном країни.

В якості вирішального аргументу для такого рішення BAS вказав, що матчі чемпіонату Бельгії були зупинені після 29 турів. А "Ваасланді-Беверен" за тур до закінчення регулярного сезону відставав лише на два очки від "Остенде".

Також рішення BAS позначиться на долі повторного поєдинку за підвищення в класі між "Лувеном" і "Беєрсхотом", який отримав промоушен в елітний дивізіон, здобувши перемогу в першому матчі.

Точна дата повторного засідання представників клубів бельгійської Про Ліги поки невідома.

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