Суд поставив під загрозу чемпіонство гравця збірної України у Бельгії
Бельгійська Про Ліга постановила провести повторну нараду представників клубів з питання припинення чемпіонату країни нинішнього сезону.
Бельгійський арбітражний суд (BAS) з питань спорту задовольнив скаргу клубу "Ваасланді-Беверен", який знизився в класі на момент припинення сезону, повідомляє De Telegraaf.
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Рішення арбітражу може поставити під загрозу легітимність визнання "Брюгге" українця Едуарда Соболя чемпіоном країни.
В якості вирішального аргументу для такого рішення BAS вказав, що матчі чемпіонату Бельгії були зупинені після 29 турів. А "Ваасланді-Беверен" за тур до закінчення регулярного сезону відставав лише на два очки від "Остенде".
Також рішення BAS позначиться на долі повторного поєдинку за підвищення в класі між "Лувеном" і "Беєрсхотом", який отримав промоушен в елітний дивізіон, здобувши перемогу в першому матчі.
Точна дата повторного засідання представників клубів бельгійської Про Ліги поки невідома.
Статистика Соболя
- Едуард приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.
- Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.