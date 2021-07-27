Стык головой и удары по спине и затылку, – Лысенко о грязном бое на Олимпиаде

Украинская боксерша Анна Лысенко с победы стартовала в Токио. В первом поединке украинка одолела Умаиму Белахбиб из Марокко.

Впечатления украинки после непростой победы

После поединка украинка прокомментировала свои впечатления от боя. Анна Лысенко осталась довольна результатом, но не грязным боксом соперницы.

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Боксерша из Украины признается, что ожидала от себя только победы. Лысенко смогла абстрагироваться от всего, хотя для нее этот бой стал первым на Олимпийских играх в Токио.

Рассказала украинка о сопернице. Умаиму Белахбиб – грязная боксерша, которая ранее уже выходила на ринг против нашей Анны. Поэтому соперница никак не удивила Лысенко.

Знала соперницу, я с ней боксировала в Болгарии, побеждала. Она – грязный боксер, были моменты в этом бою, идет в стык головой, бьет открытой рукавицей по спине и затылку. Поэтому была задача не сильно бить ее, а набирать очки. Работать чисто. Постаралась, насколько это могло получиться. Теперь уже тренер будет говорить, какие есть ошибки,

– сказала Лысенко.