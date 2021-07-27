Впечатления украинки после непростой победы

После поединка украинка прокомментировала свои впечатления от боя. Анна Лысенко осталась довольна результатом, но не грязным боксом соперницы.

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Боксерша из Украины признается, что ожидала от себя только победы. Лысенко смогла абстрагироваться от всего, хотя для нее этот бой стал первым на Олимпийских играх в Токио.

Рассказала украинка о сопернице. Умаиму Белахбиб – грязная боксерша, которая ранее уже выходила на ринг против нашей Анны. Поэтому соперница никак не удивила Лысенко.

Знала соперницу, я с ней боксировала в Болгарии, побеждала. Она – грязный боксер, были моменты в этом бою, идет в стык головой, бьет открытой рукавицей по спине и затылку. Поэтому была задача не сильно бить ее, а набирать очки. Работать чисто. Постаралась, насколько это могло получиться. Теперь уже тренер будет говорить, какие есть ошибки,

– сказала Лысенко.