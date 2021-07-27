Враження українки після непростої перемоги
Після поєдинку українка прокоментувала свої враження від бою. Анна Лисенко залишилась задоволена результатом, але не брудним боксом суперниці.
До теми Українка Лисенко вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру з боксу
Боксерка з України зізнається, що очікувала від себе лише перемоги. Лисенко змогла абстрагуватись від усього, хоча для неї цей бій став першим на Олімпійських іграх у Токіо.
Розповіла українка про суперницю. Умаіму Белахбіб – брудна боксерка, яка раніше вже виходила на ринг проти нашої Анни. Тому суперниця ніяк не здивувала Лисенко.
Знала суперницю, я з нею боксувала в Болгарії, перемагала. Вона – брудний боксер, були моменти в цьому бою, йде в стик головою, б'є відкритою рукавицею по спині і потилиці. Тому було завдання, не сильно бити її, а набирати очки. Працювати чисто. Постаралася, наскільки це могло вийти. Тепер вже тренер говоритиме, які є помилки,
– сказала Лисенко.
- Лисенко за одноголосним рішенням суддів вийшла у чвертьфінал змагань. Вона здобула першу перемогу України на Олімпіаді-2020 у боксі.
- Наступною суперницею Анни у Японії стане Бусеназ Сюрменеллі з Туреччини. Бій відбудеться 30 липня.