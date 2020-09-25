Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного дальше продолжают отстаивать свою честь, теперь уже под Кабмином. Они против перехода колледжа в юрисдикцию Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВСУ).

Студенты и преподаватели колледжа пришли в Кабинет Министров только с одним требованием. Правда, в Минобразования продолжают стоять на своем, что такой шаг – лишь обычная реорганизация и ничего больше, сообщает Укринформ.

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Митинги продолжаются

Люди стоят с плакатами, на которых можно прочитать, что они требуют отставку Шкарлета. Также они просто хотят продолжать тренироваться и получать олимпийские медали для Украины без всякой реорганизации.

В руках студентов также можно увидеть плакаты со словами: "Учиться под руководством Имаса? Ни за что!", "Спортсмены и писатели вместе!", "Образование от коллапса спасет только забастовка!".

Кто такой Евгений Имас?

Он является ректором университета НУФВСУ. Трижды баллотировался в Верховую Раду: в 1998 году по мажоритарному округу, в 2020 – по списку "Демократическая партия украины – партия Демократический союз", в 2006 – по списку "Народный блок Литвина". Трижды не прошел в Раду.

Киевский городской голова Виталий Кличко на прессбрифинге заявил, что колледж подчинен Минобразования, которое не собирается закрывать колледж, а произойдет простая реорганизация. По словам Кличко, все будет происходить в правовом поле. Мэр рассказал, что нужно все сделать для того, чтобы выяснить, кто именно нагнетает эту ситуацию, которая не должна была бы вызвать такого резонанса.

Новая акция протестов состоится 3 октября. В Олимпийском колледже считают такие действия попыткой рейдерского захвата территории и зданий учебного заведения. Ведь сам колледж размещен на 16 гектарах возле станции метро "Лесная" в Киеве.

Ранее сообщалось, что у стен колледжа была стычка между студентами, полицией и "Муниципальной стражей".



Митинг Олимпийского колледжа возле Кабмина / Фото Укринформ