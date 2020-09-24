В Киеве на территории Олимпийского колледжа, который ликвидируют, произошли столкновения между студентами и правоохранителями. Причиной конфликта стало присоединение Олимпийского колледжа к Национальному университету физического воспитания.

По информации Pavlovsky News, после протестов под Верховной Радой студенты Олимпийского колледжа заявили о попытке выпереть их на улицу.

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У стен здания колледжа произошли столкновения с полицией и Муниципальной стражей". Сообщается, что в протестах, кроме студентов, приняли участие родители спортсменов и ветераны АТО.

Причина конфликта

Спортсмены выступают против перехода колледжа в юрисдикцию Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВСУ).

В Олимпийском колледже считают это попыткой рейдерского захвата территории и зданий учебного заведения. Ведь сам колледж размещен на 16 гектарах возле станции метро "Лесная" в Киеве.

В Минобразования называют это обычной реорганизацией.

Зато представители колледжа анонсировали протестную акцию, которая состоится 3 октября. Они потребуют отставки министра образования Сергея Шкарлета.

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Протестующие хотели выбросить в мусорку ректора

Корреспондент Pavlovsky News сообщил, что спортсмены со своими наставниками хотели выбросить в мусорный бак и обсыпать мукой ректора университета, к которому хотят присоединить колледж.

Поводом для так называемой "мусорной люстрации" стало то, что руководитель ВУЗА якобы был в "Партии регионов". Все началось со словесной перепалки, которая затем переросла в массовое противостояние учеников и участников АТО с одной стороны и полицией с другой. Пострадали два активиста. У них подозрение на сотрясение мозга,

– говорится в сообщении.

Кто является ректором НУФВСУ? Ректор университета – Евгений Имас. Он трижды баллотировался в Верховую Раду: в 1998 году по мажоритарному округу, в 2020 – по списку "Демократическая партия Украины – партия Демократический союз", в 2006 – по списку "Народный блок Литвина". Трижды не прошел в Раду.

Чтобы уменьшить градус напряжения в колледж приехал нардеп от "Слуги народ" и борец Жан Беленюк. Он предложил создать рабочую группу для решения проблемы.

Также на месте был коллега Беленюка – Богдан Яременко.

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Комментарий полиции

Правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в 12:31 в дежурную часть столичной полиции на спецлинию" 102 "поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного", – сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Правоохранители подтвердили, что на территории колледжа возник конфликт. Сообщается, что в результате столкновений несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители.

"Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.