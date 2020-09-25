Студенти та викладачі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного далі продовжують відстоювати свою честь, тепер вже під Кабміном. Вони проти переходу коледжу в юрисдикцію Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ).

Студенти та викладачі коледжу прийшли до Кабінету Міністрів лише з однією вимогою. Щоправда, у Міносвіти далі продовжують стояти на своєму, що такий крок лише звичайна реорганізація та нічого більше, повідомляє Укрінформ.

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Мітинги продовжуються

Люди стоять із плакатами на яких можна прочитати, що вони вимагають відставку Шкарлета. Також вони просто хочуть продовжувати тренуватись та здобувати олімпійські медалі для України без всілякої реорганізації.

У руках студентів також можна побачити плакати зі словами: "Вчитися під керівництвом Імаса? Нізащо!", "Спортсмени і письменники разом!", "Освіту від колапсу врятує тільки страйк!".

Хто такий Євгеній Імас? Він є ректором університету НУФВСУ. Тричі балотувався у Верхову Раду: у 1998 році по мажоритарному округу, у 2020 – по списку "Демократична партія Україна – партія Демократичний союз", у 2006 – по списку "Народний блок Литвина". Тричі не пройшов у Раду.

Київський міський голова Віталій Кличко на пресбрифінгу заявив, що коледж підпорядкований Міносвіти, яке не збирається закривати коледж, а відбудеться проста реорганізація. За словами Кличка, все відбуватиметься у правовому полі. Мер розповів, що потрібно все зробити для того, щоб вияснити, хто саме нагнітає цю ситуацію, яка не повинна була б викликати такого резонансу.

Нова акція протестів відбудеться 3 жовтня. В Олімпійському коледжі вважають це такі дії спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу. Адже сам коледж розміщений на 16 гектарах біля станції метро "Лісова" у Києві.

Раніше повідомлялось, що біля стін коледжу була сутичка між студентами, поліцією та "Муніципальною вартою".



Мітинг Олімпійського коледжу біля Кабміну / Фото Укрінформ