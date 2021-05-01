19-річний гравець Аякса Браян Броббі міг зрівняти рахунок, але дуже невдало виконав пенальті – м'яч перелетів не лише ворота, але і трибуну.

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У мережі пожартували над таким гарматним пострілом Броббі. Один з користувачів, що завантажив відео з пенальті, зазначив, що за все життя не бачив такого поганого виконання 11-метрового удару.

Відео "найгіршого пенальті в історії футболу"

Хто такий Браян Броббі

Браян Броббі – висхідна зірка голландського і європейського футболу. У цьому сезоні він зіграв 11 ігор за основну команду клубу, в яких забив три м'ячі. Він дворазовий переможець юнацьких чемпіонатів Європи (гравці до 17 років). Цим літом Браян стане гравцем Лейпцига.