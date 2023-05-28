Гол "опального" Месси команде Соболя принес ПСЖ рекордное чемпионство: видео

Французский Пари Сен-Жермен досрочно оформил чемпионство в Лиге 1. Знаменательное событие произошло после матча предпоследнего тура чемпионата против Страсбура.

Страсбург – ПСЖ 1:1

Голы: Гамейро, 79 – Месси, 59

В 37-м туре Лиги 1 Пари Сен-Жермен играл на выезде против Страсбурга украинца Эдуарда Соболя. Для оформления досрочного чемпионства "красно-синим" достаточно было сыграть вничью, пишет 24 Канал.

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Золотой гол Месси

С первых минут встречи "парижане" владели инициативой, но открыть счет до перерыва так и не смогли. Лишь на 59-й минуте встречи Лионель Месси воспользовался пасом Килиана Мбаппе и отправил мяч в сетку ворот Страсбура.

На 70-й минуте встречи мог отличиться сам Мбаппе, но мяч пролетел рядом с левой штангой. Хозяева поля смогли ответить на 79-й минуте. Форвард Стасбура Кевин Гамейро подобрал мяч в штрафной и пробил низом по центру ворот Доннаруммы.

До финального свистка счет не изменился, что позволило "парижанам" оформить рекордное 11 чемпионство. Таким образом, ПСЖ обновил принадлежавший Сент-Этьену национальный рекорд (10 комплектов золотых наград). Кстати, за последние 11 лет "красно-синие" получили 9 титулов.

Напомним, что по окончании сезона Лионель Месси может покинуть чемпиона Франции. Аргентинец может получить фантастический контракт в Саудовской Аравии.

К слову. Относительно Страсбурга команда Соболя гарантировала себе прописку на следующий сезон. За поединком украинский защитник наблюдал за поединком со скамейки запасных.

Видеообзор матча Страсбург – ПСЖ