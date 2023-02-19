Соболь оформил дебютный ассист в Лиге 1: видео невероятного сольного прохода украинца

Страсбур 18 февраля принимал Анже в рамках 24-го тура Лиги 1. Эдуард Соболь отметился дебютным результативным действием за французский клуб.

В первом тайме хозяева дважды огорчили голкипера Анже. Хабиб Диалло оформил дубль. В первом голе Страсбурга непосредственное участие принял украинский защитник Эдуард Соболь, пишет 24 канал.

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Первое результативное действие украинца

Украинец выполнил сольный проход по левому флангу. Даже соперник, летевший в подкате, не смог остановить Соболя. Эдуард не дал мячу вылететь за пределы поля, догнал его и прострелил в штрафную на Диалло. Хабибу сыграл на опережение и ударом в одно касание перевел мяч в ворота Анже. Уже на 12-й минуте Старсбург повел в счете 1:0.

Это первое результативное действие Соболя за Страсбург.

В январе 2023 года Соболь из бельгийского Брюгге перебрался в Страсбург. Эдуард подписал контракт с французами до конца июня 2026 года. В футболке новой команды успел провести уже 5 матчей, в которых оформил один ассист.

К перерыву Диалло удвоил преимущество хозяев 2:0.

После отдыха гости благодаря реализованному пенальти от Бенталеба. Однако на большее Анже не хватило. В итоге – 2:1, победа Страсбурга.

Клуб украинца по-прежнему идет вблизи зоны вылета из Лиги 1. Страсбур с 21 баллом идет 15-м.

Анже набрал всего 10 пунктов и занимает последнее 20 место.

Уже 26 февраля Страсбург сыграет в выездном матче против Клермона.

Видеообзор матча Страсбург – Анже (ассист Соболя с 34 секунды)