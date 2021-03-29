23-летний украинский теннисист Виталий Сачко сыграл в своем дебютном финале на челленджере в Лугано (Швейцария). Довольно странное судейство было в решающем поединке за трофей.

Интересное судейство в матче Сачко

Виталий Сачко сумел дать неплохой бой 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру. Теннисист из Украины уступил сопернику в двух сетах – 6:4, 6:2.

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Стоит отметить в этом матче судейство. В одном из розыгрышей Штрикер пробил в аут, судья увидел это, но объявил это настолько тихо, что теннисисты даже не остановили игру. Победителем в этом розыгрыше стал Сачко. Довольно странно, почему рефери на башне не остановил матч после того, как теннисисты не услышали его объявления об ауте.

На своем ютуб-канале видео со странным решением судьи выложил лучший теннисист из Украины Илья Марченко.

Для Штрикера этот финал также стал дебютным на челленджере. В прошлом году швейцарец стал победителем юниорского Ролан Гаррос. Он стал самым молодым теннисистом из Швейцарии, которому удалось завоевать титул турнира ATP.

Это был дебютный финал для Сачко на челленджере. После обновления рейтинга ATP 23-летний украинец сделает большой прорыв вверх в списке.

На своем пути Виталий победил опытного украинца Сергея Стаховского в двух сетах.

Видео странного эпизода с арбитром