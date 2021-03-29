Странное судейство в дебютном финале украинского теннисиста Сачко в Швейцарии: видео
23-летний украинский теннисист Виталий Сачко сыграл в своем дебютном финале на челленджере в Лугано (Швейцария). Довольно странное судейство было в решающем поединке за трофей.
Источник:24 канал
Интересное судейство в матче Сачко
Виталий Сачко сумел дать неплохой бой 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру. Теннисист из Украины уступил сопернику в двух сетах – 6:4, 6:2.
Стоящее Элина Свитолина уверенно одолела россиянку на турнире в Майами
Стоит отметить в этом матче судейство. В одном из розыгрышей Штрикер пробил в аут, судья увидел это, но объявил это настолько тихо, что теннисисты даже не остановили игру. Победителем в этом розыгрыше стал Сачко. Довольно странно, почему рефери на башне не остановил матч после того, как теннисисты не услышали его объявления об ауте.
На своем ютуб-канале видео со странным решением судьи выложил лучший теннисист из Украины Илья Марченко.
- Для Штрикера этот финал также стал дебютным на челленджере. В прошлом году швейцарец стал победителем юниорского Ролан Гаррос. Он стал самым молодым теннисистом из Швейцарии, которому удалось завоевать титул турнира ATP.
- Это был дебютный финал для Сачко на челленджере. После обновления рейтинга ATP 23-летний украинец сделает большой прорыв вверх в списке.
- На своем пути Виталий победил опытного украинца Сергея Стаховского в двух сетах.
Видео странного эпизода с арбитром
Поделиться новостью