Дивне суддівство у дебютному фіналі українського тенісиста Сачка у Швейцарії: відео
23-річний український тенісист Віталій Сачко зіграв у своєму дебютному фіналі на челленджері у Лугано (Швейцарія). Доволі дивне суддівство було у вирішальному поєдинку за трофей.
Джерело:24 канал
Цікаве суддівство у матчі Сачка
Віталій Сачко зумів дати непоганий бій 18-річному швейцарцю Домініку Штефану Штрікеру. Тенісист з України поступився супернику у двох сетах – 6:4, 6:2.
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Варто відзначити у цьому матчі суддівство. В одному з розіграшів Штрікер пробив в аут, суддя побачив це, але оголосив це настільки тихо, що тенісисти навіть не зупинили гру. Переможцем у цьому розіграші став Сачко. Доволі дивно, чому рефері на вежі не зупинив матч після того, як тенісисти не почули його оголошення про аут.
На своєму ютуб-каналі відео із дивним рішенням судді виклав найкращий тенісист з України Ілля Марченко.
- Для Штрікера цей фінал також став дебютним на челленджері. Торік швейцарець став переможцем юніорського Ролан Гаррос. він став наймолодшим тенісистом із Швейцарії, якому вдалось завоювати титул турніру ATP.
- Це був дебютний фінал для Сачка на челленджері. Після оновлення рейтингу ATP 23-річний українець зробить великий прорив вгору у списку.
- На своєму шляху Віталій переміг досвідченого українця Сергія Стаховського у двох сетах.
Відео дивного епізоду з арбітром
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