Странно, что УЕФА решил убрать лозунг "Героям Слава", – экс-игрок сборной Украины

УЕФА принял решение обязать сборную Украины убрать с новой формы лозунг "Героям Слава". Бывший полузащитник национальной команды Евгений Левченко отреагировал на такую просьбу.

Реакция на спорное решение УЕФА

10 июня УЕФА изменил решение насчет новой формы украинской сборной. В Ассоциации увидели в лозунге "Героям Слава" политический подтекст.

К теме УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава"

Теперь сборная Украины должна убрать эту фразу или обжаловать решение УЕФА. Хотя сначала в Ассоциации не увидели никаких нарушений на форме сборной. Там заявили: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами экипировки".

Футбольный эксперт Евгений Левченко мгновенно отреагировал на противоречивое решение. Он не понимает, почему эти слова мозолят глаза представителям УЕФА.

Очень странно, что именно сейчас УЕФА решил подкорректировать футболку сборной Украины. Все равно: "Слава Украине! – "Героя слава!". Я считаю этот лозунг должен быть на футболке сборной,

– написал Левченко.

Скандал вокруг формы сборной Украины