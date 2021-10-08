Интересная история с участием Роналду

Помощник федерального судьи в Неваде Дэниел Альбрегтс считает, что нужно отклонить иск о рассмотрении дела против португальского нападающего "красных дьяволов". Он убежден, что адвокат девушки, который обвиняет Криштиану Роналду незаконно завладел доказательствами против футболиста.

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Адвокат получил доступ к личным перепискам Роналду с его юристами. Альбрегтс в ближайшее время отправит свои выводы федеральному судье Дженнифер Дорси. Пока неизвестно, когда рассмотрят доказательства Дэниела.

Что это за история с изнасилованием

Осенью 2018 года Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании. Хотя якобы произошло это еще в июне 2009 года в Лас-Вегасе.

В 2010 году женщина заключила соглашение о неразглашении с юристами звезды Португалии. За такую тайну она получила денежное вознаграждение в размере 375 тысяч долларов. Однако спустя восемь лет вновь припомнила неприятную ситуацию с участием футболиста. Женщина заявила в полицию и возобновила дело.