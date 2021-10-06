"Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру": Хабиб о Роналду

Бывший российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил расположение Манчестер Юнайтед, где встретился с игроками клуба.

К теме Зинченко в компании российского бойца Хабиба посетил матч Манчестер Сити

Вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду бывший чемпион UFC устроили дуэль взглядов. Соответствующее видео Хабиб разместил в своем инстаграме.

Он лучший в мире, продолжай свое дело, чемпион, ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру,

– написал боец о Роналду в своей публикации.