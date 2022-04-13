Брынзак не общался со спортсменами в период войны

Богдан Цимбал рассказал, что президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не поинтересовался как дела у спортсмена. Поскольку он знал, что биатлонист в момент полномасштабного вторжения находился в Чернигове.

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"Лично мне Владимир Михайлович не звонил. На самом деле мне немногие предложили помочь с жильем, как только появится возможность уехать из Чернигова.

Одним из первым был капитан – Дмитрий Пидручный, но он был не последний. Я боюсь кого-то пропустить, чтобы не обидеть, поэтому не буду всех перечислять, но количество желающих помочь действительно было большим.

Но вот Владимир Михайлович не звонил по телефону, ни разу. Да, мне писала Лилия Будзуляк из федерации, она интересовалась состоянием дел уже после того, как нам удалось выехать из зоны боевых действий. Я очень благодарен ей за то, что пусть не сразу, но она написала, несмотря на то, что их тоже бомбили в Киеве", – сказал спортсмен.

Ранее украинские биатлонистки заявляли, что Брынзак помог уехать из Украины натурализованным спортсменкам из России.

Война расставила все точки над "и" – стало понятно то, за кого действительно переживают, а кто просто так числится в команде, "нас же так легко можно заменить". Да неправильно,

– сказал Цымбал.

Биатлонист: Я больше не за себя переживаю, а за сына

Также по словам биатлониста, глава ФБУ не позвонил по телефону другим спортсменам из команды.

"Я спрашивал у ребят из команды, и они также подтвердили, что Брынзак никому не позвонил по телефону и не спросил, как они. Я не знаю, возможно было общее сообщение в беседе, но я не помню такого. Поэтому определенная обида все-таки присутствует.

Я больше не за себя переживаю, а за сына. Фото с ним облетело весь интернет – мне писали люди из Германии, из Франции, которых я даже не знаю, они предлагали помощь, а президент федерации, который должен переживать за своих спортсменов, который знал, что я в Чернигове, даже после этого. написал, не спросил, как мы. Вот за это обидно", – сказал Богдан.

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Богдан прокомментировал последнее интервью Бринзака, где тот рассказал, что экс-россиянки в момент полномасштабной войны находились в РФ.

"Я не удивился. Потому что уже раньше были не полностью правдивые интервью, к этому мы уже понемногу начали привыкать. Но сейчас в стране война, люди борются за свою жизнь, чтобы жить, чтобы родные остались в живых, а здесь человек начинает нагло врать.

Это совсем неправильно, мы же не марионетки, мы не будем молчать! Сколько можно лгать нам, людям и даже себе? Достаточно, мне кажется", – отметил биатлонист.

Цимбал об экс-россиянках в сборной

Спортсмен рассказал, пыталась ли команда решить вопрос о присутствии экс-россиянок в сборной не в публичном пространстве.

"Появилось интервью, сестры Дмитренко первыми опровергли слова Брынзака, потом я перечитал то, что он сказал, и мы с Настей активно обсуждали эту ситуацию, а потом вышло сообщение в инстаграме, и я добавил его себе в историю.

Понял, что нельзя отступать, и если мы всей командой сейчас не примемся отстаивать правду, то и дальше будет продолжаться ложь и пиар за наш счет", – добавил Цымбал.

Отметим, что Брынзак возглавляет ФБУ с 1998 года. Следующие выборы нового руководителя пройдут в мае. Известно, что Брынзак не будет участвовать в них.