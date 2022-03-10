"Мы хотим мирного неба для нашего сына"

Цимбал недавно вернулся из Олимпиады-2022. В жизни спортсмена произошло особенное событие, когда он представлял Украину на международной арене.

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У биатлониста 2 февраля родился сын. Семья спортсмена проживает в Чернигове. Этот город героически борется с русскими оккупантами.

"У меня есть жена и маленький ребенок. Мы в городе, расположенном очень близко от границы с Россией и Беларусью.

Вы отдаете себе отчет, что чувствует моя жена, которая должна кормить нашего ребенка грудью в подвале, где температура всего 8 градусов? И в таких условиях тоже нужно переодеваться.

Мы в подвале уже три дня. В последнее время по всему городу очень серьезные обстрелы. С одной стороны холод, а с другой – страх, что твой дом станет целью ракеты или снаряда. Я не знаю, что сказать", – рассказал Богдан.

Война – это не то, что мы хотим! Мы хотим мирного неба для нашего сына,

– подчеркнул Цимбал.



Богдан вместе со своим сыном / Фото из инстаграммы Эрика Лессера



Вид из окна биатлониста в Чернигове / Фото из инстаграмму Эрика Лессера

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