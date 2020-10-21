Стопами Шовковского: легендарный голкипер Чех возобновляет карьеру в "Челси"
Легендарный вратарь "Челси" Петр Чех возобновляет профессиональную карьеру футболиста. "Лондонцы" вынужденно заявили голкипера в заявку команды.
Внезапное возвращение в футбол еще одной легенды стало настоящей неожиданностью для болельщиков "Челси". О возвращении Чеха сообщил официальный сайт клуба.
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Возвращение легенды
Такое решение тренерского штаба "Челси" было вынужденным. В клубе пояснили, что возвращение 38-летнего голкипера в заявку команды вызвано высоким риском потери игроков в этом сезоне.
Петр Чех выйдет защищать рамку ворот "лондонцев" лишь в том случае, если все вратари, которые будут в обойме получат травмы или подхватят коронавирус.
Легенда уже в заявке команды, но он не будет подписывать контракт с "синими".
Ранее украинский голкипер Александр Шовковский неожиданно попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги Наций. Такое решение Андрея Шевченко было вызвано тем, что в два голкипера Юрий Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус. Наставник мог рассчитывать лишь на одного голкипера Георгия Бущана. Поэтому Шовковскому пришлось вытащить рукавицы с полочки, но в международных встречах он так и не принял участия.
Правда, Шовковский свою карьеру завершил еще 4 года назад (2016), а вот Чех только в прошлом году в 2019 году.
Карьера Чеха у "Челси" и серьезная травма
- В январе 2014 подписал 5-летний контракт с лондонским клубом. В 2005 году он побил рекорд Петера Шмейхеля, не пропустив ни одного гола в течение 11 игр и 35 минут (1025 минут). За это достижение Чех получил прозвище "Мистер Зеро".
- 14 октября 2006 года в матче с клубом "Рединг" уже на 1-й минуте первого тайма Чех получил тяжелую травму головы (вдавленный перелом черепа) во время столкновения со Стивеном Хантом. Со стадиона его отвезли в городскую больницу, а уже вечером он был переведен в больницу Рэдклиффа в Оксфорде на нейрохирургическое отделение, где ему была сделана операция. После этого карьера голкипера находилась под угрозой.
- Однако Петр сумел оправиться от повреждения раньше положенного срока и продолжил демонстрировать хорошую игру в воротах. Во избежание получения повторной травмы головы, вратарь и до сих пор выходит на поле в специально изготовленном для него защитном шлеме, благодаря которому получил прозвище "Танкист".
- В начале 2010 года Чех провел свой сотый сухой матч в АПЛ. Для этого ему понадобилось 250 матчей.
- В составе "Челси" становился многократным чемпионом Англии, неоднократно поднимал над головой Кубок и Суперкубок Англии.
- В сезоне-2011/12 стал победителем Лиги чемпионов, а в следующем сезоне уже поднял трофей Лиги Европы.