Легендарный вратарь "Челси" Петр Чех возобновляет профессиональную карьеру футболиста. "Лондонцы" вынужденно заявили голкипера в заявку команды.

Внезапное возвращение в футбол еще одной легенды стало настоящей неожиданностью для болельщиков "Челси". О возвращении Чеха сообщил официальный сайт клуба.

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Возвращение легенды

Такое решение тренерского штаба "Челси" было вынужденным. В клубе пояснили, что возвращение 38-летнего голкипера в заявку команды вызвано высоким риском потери игроков в этом сезоне.

Петр Чех выйдет защищать рамку ворот "лондонцев" лишь в том случае, если все вратари, которые будут в обойме получат травмы или подхватят коронавирус.

Легенда уже в заявке команды, но он не будет подписывать контракт с "синими".

Ранее украинский голкипер Александр Шовковский неожиданно попал в заявку сборной Украины на матчи Лиги Наций. Такое решение Андрея Шевченко было вызвано тем, что в два голкипера Юрий Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус. Наставник мог рассчитывать лишь на одного голкипера Георгия Бущана. Поэтому Шовковскому пришлось вытащить рукавицы с полочки, но в международных встречах он так и не принял участия.

Правда, Шовковский свою карьеру завершил еще 4 года назад (2016), а вот Чех только в прошлом году в 2019 году.

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