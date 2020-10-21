Легенда рамки воріт "Челсі" Петр Чех відновлює професійну кар'єру футболіста. "Лондонці" вимушено заявили голкіпера у заявку команди.

Раптове повернення у футбол ще однієї легенди стало справжньою несподіванкою для вболівальників "Челсі". Про повернення Чеха повідомив офіційний сайт клубу.

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Повернення легенди

Таке рішення тренерського штабу "Челсі" було вимушеним. У клубі пояснили, що повернення 38-річного голкіпера у заявку команди спричинене високим ризиком втрати гравців у цьому сезоні.

Петр Чех вийде захищати рамку воріт "лондонців" лише у тому випадку, якщо всі воротарі, які будуть в обоймі отримають травми або підхоплять коронавірус.

Легенда вже у заявці команди, але він не буде підписувати контракт з "синіми".

Раніше український голкіпер Олександр Шовковський несподівано потрапив у заявку збірної України на матчі Ліги Націй. Таке рішення Андрія Шевченка було викликане тим, що у два голкіпери Юрій Паньків та Андрій Лунін здали позитивні тести на коронавірус. Наставник міг розраховувати лише на одного голкіпера Георгія Бущана. Тому Шовковському прийшлось витягнути рукавиці з полички, але у міжнародних зустрічах він так і не взяв участі.

Щоправда, Шовковський свою кар'єру завершив ще 4 роки тому (2016), а от Чех лише торік у 2019 році.

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