Стопами Шовковського: легендарний голкіпер Чех відновлює кар'єру у "Челсі"
Легенда рамки воріт "Челсі" Петр Чех відновлює професійну кар'єру футболіста. "Лондонці" вимушено заявили голкіпера у заявку команди.
Раптове повернення у футбол ще однієї легенди стало справжньою несподіванкою для вболівальників "Челсі". Про повернення Чеха повідомив офіційний сайт клубу.
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Повернення легенди
Таке рішення тренерського штабу "Челсі" було вимушеним. У клубі пояснили, що повернення 38-річного голкіпера у заявку команди спричинене високим ризиком втрати гравців у цьому сезоні.
Петр Чех вийде захищати рамку воріт "лондонців" лише у тому випадку, якщо всі воротарі, які будуть в обоймі отримають травми або підхоплять коронавірус.
Легенда вже у заявці команди, але він не буде підписувати контракт з "синіми".
Раніше український голкіпер Олександр Шовковський несподівано потрапив у заявку збірної України на матчі Ліги Націй. Таке рішення Андрія Шевченка було викликане тим, що у два голкіпери Юрій Паньків та Андрій Лунін здали позитивні тести на коронавірус. Наставник міг розраховувати лише на одного голкіпера Георгія Бущана. Тому Шовковському прийшлось витягнути рукавиці з полички, але у міжнародних зустрічах він так і не взяв участі.
Щоправда, Шовковський свою кар'єру завершив ще 4 роки тому (2016), а от Чех лише торік у 2019 році.
Кар'єра Чеха у "Челсі" та серйозна травма
- У січні 2014 підписав 5-річний контракт з лондонським клубом. У 2005 році він побив рекорд Петера Шмейхеля, не пропустивши жодного гола протягом 11 ігор і 35 хвилин (1025 хвилин). За це досягнення Чех отримав прізвисько "Містер Зеро".
- 14 жовтня 2006 року в матчі з клубом "Редінг" вже на 1-й хвилині першого тайму Чех отримав важку травму голови (втиснутий перелом черепа) під час зіткнення зі Стівеном Хантом. Зі стадіону його було відвезено до міської лікарні, а вже ввечері він був переведений в лікарню Редкліффа в Оксфорді на нейрохірургічне відділення, де йому була зроблена операція. Після цього кар'єра голкіпера перебувала під загрозою.
- Однак Петр зумів оговтатися від пошкодження раніше за встановлений термін і продовжив демонструвати добру гру у воротах. Щоб уникнути отримання повторної травми голови, воротар і дотепер виходить на поле у спеціально виготовленому для нього захисному шоломі, завдяки якому отримав прізвисько "Танкіст".
- На початку 2010 року Чех провів свій сотий сухий матч в АПЛ. Для цього йому знадобилося 250 матчів.
- У складі "Челсі" ставав багаторазовим чемпіоном Англії, неодноразово підіймав над головою Кубок та Суперкубок Англії.
- У сезоні-2011/12 став переможцем Ліги чемпіонів, а наступного сезону вже підійняв трофей Ліги Європи.