Во время велогонки "Тур Польши" произошла авария, и как следствие – масштабное столкновение спортсменов. Больше всего на финише первого этапа гонки в Катовице пострадал нидерландский спортсмен Фабио Якобсен.

Сейчас велогонщик находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает нидерландское агентство NOS.

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Инцидент произошел на финише. За победу боролись два нидерландских спортсмена: Дилан Груневеген и Фабио Якобсен.

Груневеген толкнул конкурента. Спортсмен не удержался и на большой скорости въехал в ограждение, а затем столкнулся с судьей.

Несмотря на то, что Груневеген финишировал первым, его дисквалифицировали за нарушения. Фабио Якобсена объявили победителем этого этапа. Международный союз велосипедистов сейчас расследует детали инцидента.



Нидерландский спортсмен серьезно травмировался во время велогонки / Getty images



Столкновения на велогонке в Польше / Getty images​

На место происшествия сразу прибыла скорая помощь и вертолет польской медицинской авиации. Врачи ввели нидерландского спортсмена в медикаментозную кому. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное. В частности, у Якобсена нет повреждений головного и спинного мозга.

Масштабное столкновение на велогонке "Тур Польши": видео