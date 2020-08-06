Під час велогонки "Тур Польщі" сталась аварія, і як наслідок – масштабне зіткнення спортсменів. Найбільше на фініші 77-го етапу перегонів у Катовіце постраждав нідерландський спортсмен Фабіо Якобсен.

Наразі велогонщик перебуває в медикаментозній комі. Про це повідомляє нідерландське агентство NOS.

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Інцидент стався на фініші. За перемогу боролися два нідерландські спортсмени: Ділан Груневеген та Фабіо Якобсен.

Гроневеген штовхнув конкурента. Спортсмен не втримався і на великій швидкості в'їхав в огорожу, а потім зіткнувся із суддею.

Попри те, що Гроневеген фінішував першим, його дискваліфікували за порушення. Фабіо Якобсена оголосили переможцем цього етапу. Міжнародний союз велосипедистів наразі розслідує деталі інциденту.



Нідерландський спортсмен серйозно травмувався під час велогонки / Getty images



Зіткнення на велогонці в Польщі / Getty images

На місце події одразу прибула швидка допомога та вертоліт польської медичної авіації. Лікарі ввели нідерландського спортсмена в медикаментозну кому. Наразі медики оцінюють його стан як стабільний. Зокрема, в Якобсена немає пошкоджень головного та спинного мозку.

Масштабне зіткнення на велогонці "Тур Польщі": відео