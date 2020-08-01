54-летняя Кэт Диксон и 55-летняя Раз Марсден попали в Книгу рекордов Гиннеса за самую быструю кругосветку на парном велосипеде. Британкам удалось совершить путешествие за 263 дня.

Женщины совершили самую быструю кругосветку на парном велосипеде. Об этом пишет официальный сайт Книги рекордов.

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Удивительное путешествие британок

Женщины побили не только рекорд среди женщин, но и мужчин. В общем их путешествие длилось 263 дня, 8 часов и 7 минут. Они проехали 29 390 километров. Ежедневно женщины преодолевали на велосипеде около 50-60 километров.

Выехали они еще 29 июня 2019 года из британского города Оксфорд. В своем путешествии проехали через Францию, Италию, Словению, Хорватию, Албанию, Грецию, Турцию и Грузию.

Оттуда они самолетом вылетели в Индию и далее через Мьянму, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Австралию и Новую Зеландию.

Там рекордсменок ждал очередной перелет к западному побережью США, которое они также пересекли и заехали в Мексику.

После удачного перелета они перебрались в Марокко, откуда через Гибралтар, Испанию и Францию вернулись обратно на родину.

Женщины признались, что хотят вернуться в те страны, которые проезжали на велосипеде. Но теперь лишь просто хотят насладиться красотой городов, а не для рекорда.

Самое большое препятствие

Одним из самых больших препятствий для спортсменок стал коронавирус в мире. Это заставляло женщин ехать быстрее, чтобы успеть вернуться домой, что британкам отлично удалось выполнить.

Кэт и Маз приехали в Лондон 18 марта 2020 года, а это всего за день до введения глобального карантина практически во всем мире и закрытия границ.

Кругосветное путешествие британок смотрите видео: