Открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open состоится 13 ноября в спортивном комплексе "Венето-Sport" (бывший спорткомплекс "Меридиан"). Ожидается до 220 спортсменов со всех уголков Украины.

За победу будут бороться спортсмены в 5 возрастных категориях от 6 до 18 лет:

дети (2014 – 2013 г.р.)

младшие юноши (2012 – 2011 г.р.)

юноши (2010 – 2009 г.р.)

кадеты (2008 – 2006 г.р.)

юниоры (2005 – 2003 г.р.)

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Начало соревнований – в 9:00. Однако в этом году турнир пройдет без зрителей. Организаторы гарантируют соблюдение всех норм безопасности в соответствии с требованиями адаптивного карантина. Поэтому за его ходом можно будет следить онлайн на Youtube. Отдельные трансляции с 3-х даянгов будут организованы на официальной странице СТУ в Facebook.

"Популяризация восточных единоборств как искусства и философии среди молодежи – высокая и амбициозная цель нашего турнира. Мы проводим 5-й юбилейный Kyiv Open без зрителей, потому что придерживаемся актуальных эпидемиологических норм Кабмина. Спорт – это здоровье и всегда праздник. Поэтому в этом году праздник с нами зрители смогут разделить онлайн", – заявил генеральный секретарь Союза тхэквондо Юрий Гутов.

Открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open начинает историю с 2013 года. За время существования в соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из всех областей Украины, а также Армении, Азербайджана, Молдовы и Беларуси. Организаторы события: Общественный союз "Союз тхэквондо Украины", общественная организация "Федерация тхэквондо (ВТФ) города Киева", ООО UTP (Ukraine Taekwondo Promotion).

Среди официальных лиц турнира ожидается президент СТУ Владимир Цой и президент компании Samsung Electronics Украина Джейсон Ли. Приглашены почетные гости – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине – господин Квон Ки Чанг, третий секретарь Посольства Республики Корея в Украине – Ким Течан, начальник управления семьи, молодежи и спорта КГГА – Юлия Хан.