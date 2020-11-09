Відкритий турнір з тхеквондо Kyiv Open відбудеться 13 листопада у спортивному комплексі "Венето-Sport" (колишній спорткомплекс “Меридіан”). Очікується до 220 спортсменів з усіх куточків України.

За перемогу боротимуться спортсмени у 5 вікових категоріях від 6 до 18 років:

діти (2014 – 2013 р.н.)

молодші юнаки (2012 – 2011 р.н.)

юнаки (2010 – 2009 р.н.)

кадети (2008 – 2006 р.н.)

юніори (2005 – 2003 р.н.)

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Початок змагань – о 9:00. Однак цього року турнір відбудеться без глядачів. Організатори гарантують дотримання всіх норм безпеки, відповідно до вимог адаптивного карантину. Відтак за його перебігом можна буде слідкувати онлайн в Youtube. Окремі трансляції з 3-х даянгів буде організовано на офіційній сторінці СТУ у facebook.

"Популяризація східних єдиноборств як мистецтва та філософії серед молоді – висока та амбітна мета нашого турніру. Ми проводимо 5-й ювілейний Kyiv Open без глядачів, тому що дотримуємося актуальних епідеміологічних норм Кабміну. Спорт – це здоров’я і завжди свято. Тому цьогоріч свято з нами глядачі зможуть розділити онлайн", – заявив генеральний секретар Спілки тхеквондо Юрій Гутов.

Відкритий турнір з тхеквондо Kyiv Open починає історію з 2013 року. За час існування в змаганнях взяли участь понад 1200 спортсменів зі всіх областей України, а також Вірменії, Азербайджану, Молдови та Білорусі. Організатори події: Громадська спілка "Спілка тхеквондо України", громадська організація "Федерація тхеквондо (ВТФ) міста Києва", ТОВ UTP (Ukraine Taekwondo Promotion).

Серед офіційних осіб турніру очікується президент СТУ Володимир Цой та президент компанії Samsung Electronics Україна Джейсон Лі. Запрошені почесні гості – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні – пан Квон Кі Чанг, третій секретар Посольства Республіки Корея в Україні – Кім Течан, начальник управління сім’ї, молоді та спорту КМДА – Юлія Хан.